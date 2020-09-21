«Уралочка» проиграла казанскому «Динамо-Ак Барс»
Общество
Фото: uralochka-vc.com
Волейболистки «Уралочки» проиграли действующему чемпиону России казанскому «Динамо-Ак Барс» на матче второго тура Чемпионата России со счетом 2:3, об этом рассказали в пресс-службе команды.
Первая партия завершилась со счетом 25:22 в пользу «Уралочки». В середине второго сета гости овладели преимуществом и выиграли партию со счетом 21:25. Третий сет завершился со счетом 31:21, четвертый – 22:25, а пятый – 11:15.
В следующий раз уральские волейболистки проведут игру с «Тулицей». Игра состоится в Туле в 19:00 по Екатеринбургу.
Первая партия завершилась со счетом 25:22 в пользу «Уралочки». В середине второго сета гости овладели преимуществом и выиграли партию со счетом 21:25. Третий сет завершился со счетом 31:21, четвертый – 22:25, а пятый – 11:15.
В следующий раз уральские волейболистки проведут игру с «Тулицей». Игра состоится в Туле в 19:00 по Екатеринбургу.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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