УГМК обыграл «Енисей» в двух товарищеских матчах

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БК УГМК обыграл красноярский «Енисей» в двух товарищеских матчах в Екатеринбурге, об этом сообщили в пресс-службе уральской команды.Первый матч, 21 сентября, завершился со счетом 72:55 (24:16, 13:11, 17:17, 18:11). Вторая игра прошла 23 сентября. Екатеринбурженки одержали победу со счетом 83:61 (27:17, 16:19, 28:11, 12:14).«Для нас эти игры стали хорошей тренировкой. Мы сделали очередной шаг в подготовке к началу нового сезона. Уже скоро у нас состоится первая игра российской Премьер-лиги. И мы ждем её с нетерпением. Я доволен игроками нашей команды. И основного состава, и юниорками, которые очень нам помогают», - сказал главный тренер УГМК Мигель Мендес.Добавим, что новый сезон екатеринбургская команда начнет 7 октября с матча против «Ники».