В Свердловской области отремонтировали 2 моста и 46 км трасс
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 2 моста и 46 километров трасс, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.
В эксплуатацию были введены 13 участков. Так, специалисты обновили два моста в Арамили, отремонтировали два участка Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, 3,8 километра дороги к поселку Шабровский и три участка Серовского тракта длиной более 10 километров. Также были сданы в эксплуатацию 1,2 километра подъезда к рабочему поселку Верхнее Дуброво и 14 километров дороги Первоуральск – Шаля.
Отметим, стоимость работ составила 558,5 миллиона рублей.
В эксплуатацию были введены 13 участков. Так, специалисты обновили два моста в Арамили, отремонтировали два участка Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, 3,8 километра дороги к поселку Шабровский и три участка Серовского тракта длиной более 10 километров. Также были сданы в эксплуатацию 1,2 километра подъезда к рабочему поселку Верхнее Дуброво и 14 километров дороги Первоуральск – Шаля.
Отметим, стоимость работ составила 558,5 миллиона рублей.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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