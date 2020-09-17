В столице Урала закроют движение по улице Просторной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроется транспортное движение по улице Просторной в районе домов №83 и №85. Ограничения будут действовать с 16 по 19 октября.Закрытие связано с проведением работ по прокладке кабеля электрохимзащиты газопровода. Работы будет выполнять АО «Газмонтаж».Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, заранее планируя свой маршрут.