Отопление подключили в 39% домов в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге к отоплению подключили 39% жилых домов и 85% социальных объектов. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Отопительный сезон, по данным министерства энергетики и ЖКХ, начался уже во всех муниципалитетах области. На Среднем Урале тепло дали в 70% домов и 91% соцобъектов. Полностью подключить отопление должны к 1 октября.
Ранее мы публиковали график подачи тепла в столице Урала.
Отопительный сезон, по данным министерства энергетики и ЖКХ, начался уже во всех муниципалитетах области. На Среднем Урале тепло дали в 70% домов и 91% соцобъектов. Полностью подключить отопление должны к 1 октября.
Ранее мы публиковали график подачи тепла в столице Урала.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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