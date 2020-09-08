Опубликован график подключения тепла в Екатеринбурге

Первый этап пройдет с 15 по 22 сентября:

Второй этап с 23 по 30 сентября:

Первый этап с 15 по 22 сентября:

Второй этап с 23 по 30 сентября:

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала отопительный сезон стартует 15 сентября. Сначала тепло дадут в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты.– Параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники. Всего с 15 по 30 сентября Екатеринбургской теплосетевой компании предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 18 ведомственных котельных, включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах, – рассказали в пресс-службе ЕТК.Запускать циркуляцию в централизованной системе теплоснабжения будут в два этапа. Основной этап разворота отопительной системы планируется завершить к 1 октября.- Верх-Исетский:• Центр (Попова, Московская, Шейнкмана, А.Валека, Февральской революции, Н. Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, 8 Марта, Ленина, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова),• Заречный (Готвальда, Опалихинская, Бебеля, Черепанова, Колмогорова),• Виз (Татищева, Ключевская, Токарей, Крауля, Викулова, Заводская)• Юго-Запад (Белореченская, Ясная, Репина, Шаумяна, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, Соболева, мкр-н Широкая речка),- Орджоникидзевский:• Уралмаш (Космонавтов, Бак. Комиссаров, Ильича, Ломоносова, Машиностроителей, Победы, Донбасская, Ильича, Стахановская, Калинина, Кировградская),• Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Кр. Командиров, Войкова, Стачек);- Железнодорожный:• Вокзальный (Машинистов, Гражданская),• Центр (Б.Быковых, Азина, М.Жукова, Свердлова, Вайнера, М.Сибирика, Луначарского, Шевченко),• Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная),• Сортировка (Пехотинцев, С.Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская);- Кировский район:• ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола),• Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К.Либкнехта, Тургенева, Толмачева);- Ленинский:• Центр (Попова, Шейнкмана, Московская, Ленина, Хохрякова, Вайнера, Толмачева, Пушкина,• Горького, 8 марта, Театральный, Банковский, Воеводина, Добролюбова),• Юго-Запад (Бардина, С.Дерябиной, Чкалова, Громова, Волгоградская, Онуфриева, Амундсена, Решетникова, Московская);- Октябрьский:• Синие Камни,• Сибирский тракт,• Центр (К.Либкнехта, Красноармейская, Декабристов, Белинского, Тверитина, Луначарского, Энгельса, Бажова);- г. Березовский- г. Верхняя Пышма- Орджоникидзевский:• Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова),• Уралмаш (Бак. Комиссаров, Новаторов, Коммунистическая);- Железнодорожный:• Вокзальный (Стрелочников, Вокзальная, Челюскинцев);- Октябрьский:• Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Машинная, Щорса, С.Белых,- Кировский район:• Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Д.Зверева, пер.Парковый, Омская,Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);- Ленинский:• Автовокзал (Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса, Цвиллинга, Фурманова, Ст.Разина, Чапаева);• Юго-Запад (Онуфриева, Бардина, Громова);- Чкаловский: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.- Верх-Исетский: Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская, Посадская, Чкалова);- Верх-Исетский: п. Медный Медная 1, п. Широкая речка Удельная 8б- Железнодорожный: Минометчиков 13, Коуровская 22, Решетская 51 (ДМБ № 9), Решетская 55 (7 ключей), Привокзальная 17, п. Шувакиш, Школьная 4, п.Северка Мира 27а, Кишиневская 56, п. Северка, Комсомольская 16а- Кировский: Мурзинская 1б, Краснодарская 34а, Проезжая 173а, Изоплитная 23а- Октябрьский: п. Исток Ремонтный 10, Каменотесов 11а (основная), Бахчиванджи 40- Чкаловский: п.Рудный А.Ушакова 23б, Алтайская 64а, Жуковского 1, Бисертская 132, 8 Марта 202, п. Горный щит Ленина 50, Окраинная 48 (зона теплоснабжения ТЭЦ-19), Елизаветинское шоссе 3,- Ленинский: Складской 4.- Верх-Исетский: Московский тракт 22км, Московский тракт 11км- Железнодорожный: п.Северка, Стрелочников 6- Кировский: Первомайская71б- Октябрьский: Петропавловская 45а, Аграрная 67а, Базовый 62, Луганская 27- Орджоникидзевский: Стачек 29, п.Садовый Верстовая 2а- Чкаловский: п.Широкая речка КЭЧ, ст.Сысерть Школьная 9а, п.Широкая речка Центральная 12б, п.Полеводство Животноводов 16а, п.Шабровский Садовая 8а.