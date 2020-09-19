Логотип Универсиады-2023 представили в Екатеринбурге
Общество
Фото предоставлено организаторами
Стало известно, как будет выглядеть логотип Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Как сообщили организаторы, в зависимости от контекста изображение будет меняться.
– Логотип, который сочетает в себе простые геометрические формы, минимализм, конструктивизм и современную анимацию. Основа логотипа – латинская буква U, которая объединяет все эмблемы Студенческих игр. Она стильно переплетается и дополняется элементами, отражающими ценности соревнований и энергию участников, – пояснили организаторы.
Добавим, что в конкурсе на лучший логотип для Всемирных студенческих игр участвовали 23 дизайнера. Победителем стало агентство из Казани «Лориен». По словам организаторов, дизайнерам нужно было создать эмблему, которая будет востребована через три года, когда цифровые технологии уйдут вперед.
– Логотип, который сочетает в себе простые геометрические формы, минимализм, конструктивизм и современную анимацию. Основа логотипа – латинская буква U, которая объединяет все эмблемы Студенческих игр. Она стильно переплетается и дополняется элементами, отражающими ценности соревнований и энергию участников, – пояснили организаторы.
Добавим, что в конкурсе на лучший логотип для Всемирных студенческих игр участвовали 23 дизайнера. Победителем стало агентство из Казани «Лориен». По словам организаторов, дизайнерам нужно было создать эмблему, которая будет востребована через три года, когда цифровые технологии уйдут вперед.
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