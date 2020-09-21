В Екатеринбурге отреставрируют фасад Оперного театра

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Театр оперы и балета в Екатеринбурге заключил контракт с ООО «Реставратор». Фирма разработает проект ремонта и реставрации фасада театра.Согласно документам, опубликованным на официальном сайте госзакупок, до 30 ноября подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию. Также необходимо пройти все экспертизы и получить положительное заключение до 15 декабря 2020 года.На проект ремонта и реставрации фасада выделено 3 940 269 рублей.