В Екатеринбурге отреставрируют фасад Оперного театра
Общество
Фото: Яндекс.Карты
Театр оперы и балета в Екатеринбурге заключил контракт с ООО «Реставратор». Фирма разработает проект ремонта и реставрации фасада театра.
Согласно документам, опубликованным на официальном сайте госзакупок, до 30 ноября подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию. Также необходимо пройти все экспертизы и получить положительное заключение до 15 декабря 2020 года.
На проект ремонта и реставрации фасада выделено 3 940 269 рублей.
Согласно документам, опубликованным на официальном сайте госзакупок, до 30 ноября подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию. Также необходимо пройти все экспертизы и получить положительное заключение до 15 декабря 2020 года.
На проект ремонта и реставрации фасада выделено 3 940 269 рублей.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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