Суд оштрафовал уральского производителя аппаратов ИВЛ

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей Уральскому приборостроительному заводу, занимающемуся производством аппаратов ИВЛ, соответствующий документ опубликован в электронной картотеке арбитражного суда Свердловской области.Штраф производителю назначили за грубые нарушения лицензионных требований при производстве медтехники. Так, аппараты проходили технологическую приработку в объеме 40 часов вместо положенных 100. Испытания же приборов проводились реже, чем требовалось.Напомним, в мае в больницах Санкт-Петербурга и Москвы произошли пожары. Оба медучреждения при этом использовали при лечении больных аппараты ИВЛ, произведенные на уральском заводе. После случившегося аппараты были отозваны для проверки. Новое регистрационное удостоверение на аппарат Росздравнадзор выдал 22 июля.