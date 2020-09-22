Дамир Юсупов призвал свердловчан поставить прививку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов призвал жителей Екатеринбурга поставить прививку от сезонного гриппа. По его словам, вакцинация помогает сохранить здоровье и избежать тяжёлых последствий.«На своём примере я хочу показать, что прививка – защита организма от тех болезней, которые возникают в нашей жизни и доставляют массу дискомфорта. Я рекомендую горожанам пройти вакцинацию, чтобы быть уверенными и защищёнными»,- рассказал Юсупов.Отметим, поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также горожан приглашают принять участие в вакцинации в торговых центрах – во вторник, 22 сентября, в ТРЦ «Окей» по адресу Академика Шварца, 15 с 10:00 до 14:00 и в Brand's Stories Outlet на улице Нескучной, 3 с 10:00 до 14:00, а в пятницу, 25 сентября, в ТЦ «Мега» на Металлургов, 87 с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00. Необходимо иметь при себе полис обязательного медицинского страхования и паспорт.