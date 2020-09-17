На Среднем Урале к отоплению подключили 43 города

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Свердловской области отопительный сезон стартовал в 93 муниципалитетах. Полностью обеспечены отоплением 43 из них, сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.Как сообщает пресс-служба, по всей области на сегодняшний день отапливается 55% жилых домов и 87% объектов соцкультбыта. Теплом обеспечено 963 школы (89,6%), 1541 детский сад (90,9%), 945 учреждений здравоохранения (87,5%), 969 учреждений культуры (81,5%), 146 интернатов (91,8%) и 644 прочих учреждения социальной сферы (78,4%).Тепло подается поочередно на социальные объекты, а затем в жилые дома:«В оставшихся территориях включение отопления идет в соответствии с муниципальными графиками: сначала тепло подается на объекты соцкультбыта, затем — в жилые дома, а также по заявкам, которые юридические лица для удобства расчетов и экономии средств подают непосредственно в ресурсоснабжающие организации», — заявили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.Отмечается, что только в 11 муниципалитетах области отапливается менее половины жилых домов. До сих пор не начали подачу тепла в Дегтярске.