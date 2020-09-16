В Каменске-Уральском объявили тему ледового городка
Общество
Фото: информационно-аналитический центр «Inance.ru»
Ледовый городок в Каменске-Уральском будет посвящён 85-летию «Союзмультфильма», которое студия отметит 10 июня 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Тематику утвердил заместитель главы Каменск-Уральского ГО по социальной политике Денис Нестеров. Название новогодней площадки – «Герои любимых мультфильмов».
На площади Ленинского комсомола появятся мультипликационные персонажи – в том числе медвежонок из «Умки», Волк и Заяц из «Ну, погоди!», а также герои из «Снежной королевы», «Малыша и Карлсона» «Чебурашки» и «Простоквашино».
Как сообщают в мэрии, вокруг некоторых фигур можно будет прокатиться на мини-катке, а за другими – спрятаться в лабиринте. Кроме того, на площадке создадут много фотозон с мультипликационными персонажами и горок.
Тематику утвердил заместитель главы Каменск-Уральского ГО по социальной политике Денис Нестеров. Название новогодней площадки – «Герои любимых мультфильмов».
На площади Ленинского комсомола появятся мультипликационные персонажи – в том числе медвежонок из «Умки», Волк и Заяц из «Ну, погоди!», а также герои из «Снежной королевы», «Малыша и Карлсона» «Чебурашки» и «Простоквашино».
Как сообщают в мэрии, вокруг некоторых фигур можно будет прокатиться на мини-катке, а за другими – спрятаться в лабиринте. Кроме того, на площадке создадут много фотозон с мультипликационными персонажами и горок.
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