В 92 свердловских муниципалитетах стартовал отопительный сезон

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на утро 21 сентября, отопительный сезон стартовал в 92 муниципалитетах Свердловской области. Без тепла остаются лишь Арамиль и Дегтярск – там ведётся подключение системы теплоснабжения.На сегодняшний день в регионе отапливается 50% жилищного фонда (44 млн квадратных метров жилья). Тепло дано в 4 991 (83%) учреждениях соцсферы: в 931 школе (83%), 1 498 детсадах (88,43%), 900 больницах (83,3%), 139 интернатах (87,42%) и прочих организациях. О 100% подключении тепла в домах свердловчан отчитались 42 муниципалитета, в объектах социальной сферы – 48.В Екатеринбурге теплом обеспечено 27% жилфонда и 78% учреждений.