ХК «Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард» со счётом 4:3

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Авангард». Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.Среди хозяев льда забитыми голами отметились Мамкин, Геноуэй, Бочаров и Макеев. В составе «Авангарда» шайбы забросили Найт (оформил дубль) и Емелин.Напомним, свердловчане проведут ещё две встречи в Екатеринбурге – 22 сентября с «Витязем» и 25 сентября с «Динамо Минск».