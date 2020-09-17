Свердловчан ждёт похолодание до 0°С
Общество
В Свердловской области и Екатеринбурге в начале предстоящей недели ожидается похолодание до 0 °С. Об этом сообщают синоптики Урал скоро гидрометцентра.
В понедельник, 21 сентября, в Свердловской области ночью 0...+4 °С, днём +4...+9 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, на востоке до умеренного. В Екатеринбурге ночью +2...+4 °С, днём +6...+8 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Во вторник, 22 сентября, в Свердловской области ночью 0...+4 °С, днём +5...+10 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на западе до умеренного, ночью на крайнем севере и в горах временами с мокрым снегом. В Екатеринбурге ночью +1...+3 °С, днём +8...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В среду, 23 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +5...+10 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге ночью +5...+7 °С, днём +8...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 21 сентября, в Свердловской области ночью 0...+4 °С, днём +4...+9 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, на востоке до умеренного. В Екатеринбурге ночью +2...+4 °С, днём +6...+8 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Во вторник, 22 сентября, в Свердловской области ночью 0...+4 °С, днём +5...+10 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на западе до умеренного, ночью на крайнем севере и в горах временами с мокрым снегом. В Екатеринбурге ночью +1...+3 °С, днём +8...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В среду, 23 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +5...+10 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге ночью +5...+7 °С, днём +8...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
К концу недели в Свердловской области вернётся непогода
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