Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,99 балла, что является допустимым значением для снятия Covid-ограничений.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 16 сентября – 127; 17 сентября – 126; 18 сентября – 129; 19 сентября – 125. Сумма – 507.Дата – количество заболевших: 12 сентября – 128; 13 сентября – 131; 14 сентября – 129; 15 сентября – 124. Сумма – 512.Rt –507/512=0,99Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 27 679 случаев новой коронавирусной инфекции.