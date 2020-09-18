Министр ЖКХ опроверг строительство мусороперерабатывающего завода под Дегтярском
Общество
Фото: нацпроектэкология.рф
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что никаких решений на счет размещения мусороперерабатывающего завода именно под Дегтярском пока не приняли.
– Никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято. Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках, — отметил Смирнов.
Напомним, что ранее в прямом эфире Е1.RU о строительстве завода говорил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
– Никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято. Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках, — отметил Смирнов.
Напомним, что ранее в прямом эфире Е1.RU о строительстве завода говорил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
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