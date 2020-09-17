Прокуратура Екатеринбурга проверит жалобу об агрессивном третьекласснике
Общество
Фото: родители учеников
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по жалобе родителей учеников школы №74, заявивших о ситуации с агрессивным третьеклассником, который уже третий год срывает уроки и избивает других детей.
– В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы в учреждении, в том числе будет установлено, привлекался ли к данной работе школьный психолог. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства района, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
– В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы в учреждении, в том числе будет установлено, привлекался ли к данной работе школьный психолог. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства района, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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