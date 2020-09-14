Агрессивный ученик младших классов терроризирует школу Екатеринбурга

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге родители учеников школы № 74 требуют решить ситуацию с агрессивным третьеклассником, который уже третий год срывает уроки и избивает других детей. С этим вопросом обеспокоенные взрослые обратились в полицию, администрацию города и к руководству школы.«Из-за одного ученика, чьим воспитанием никто не занимается, страдает весь класс, падает успеваемость учеников, дети не ходят в школу только из-за того, что в их классе есть [имя ребенка]. Родители ежедневно боятся за здоровье своих детей. У нас нет ни одной претензии к нашим учителям. Они все высокого класса педагоги и высоконравственные люди, к которым тянутся наши дети. Но из-за поведения одного ученика они не имеют возможности получить знания по школьным предметам»,- говорится в обращении родителей.Также по словам родителей и учеников, мальчик однажды принёс в школу нож и даже ранил им учителя. Из-за агрессивного ребёнка за два года обучения от класса отказались четыре педагога.Директор образовательного учреждения Екатерина Кожевникова отметила, что переводить в другую школу или на домашнее обучение школьника можно только после заявления законных представителей мальчика, однако связаться с ними не удаётся.По некоторым данным, мальчика воспитывает бабушка с дедушкой, поскольку его мама умерла, а отец отбывает очередной срок в колонии. Бабушка редко выходит на связь, но иногда отвечает на претензии в адрес внука в родительском чате, защищая мальчика.В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в отделе полиции № 9 зарегистрировано заявление директора образовательного учреждения, где обучается несовершеннолетний. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проводится проверка по данному факту. По ее итогам будет принято законное обоснованное решение.