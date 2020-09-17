Автошкола в Верхней Салде из-за долгов лишилась машин
Общество
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области
Автошкола в Верхней Салде осталась без машин из-за долгов по налогам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.
Образовательное учреждение задолжало более 800 тысяч рублей. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, однако и после предупреждения должник не приступил к закрытию долга.
Судебный пристав арестовал пять машин, принадлежащие автошколе: три машины ВАЗ 2114, LADA Kalina и Skoda Fabia. Если учреждение не приступит к погашению задолженности, автомобили передадут на реализацию.
Образовательное учреждение задолжало более 800 тысяч рублей. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, однако и после предупреждения должник не приступил к закрытию долга.
Судебный пристав арестовал пять машин, принадлежащие автошколе: три машины ВАЗ 2114, LADA Kalina и Skoda Fabia. Если учреждение не приступит к погашению задолженности, автомобили передадут на реализацию.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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