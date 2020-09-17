Автошкола в Верхней Салде из-за долгов лишилась машин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автошкола в Верхней Салде осталась без машин из-за долгов по налогам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.Образовательное учреждение задолжало более 800 тысяч рублей. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, однако и после предупреждения должник не приступил к закрытию долга.Судебный пристав арестовал пять машин, принадлежащие автошколе: три машины ВАЗ 2114, LADA Kalina и Skoda Fabia. Если учреждение не приступит к погашению задолженности, автомобили передадут на реализацию.