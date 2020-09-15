Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловская область готовится к осеннему призыву, стартующему 1 октября, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.В военной прокуратуре рассказали, что в настоящее время изучается готовность комиссариатов к приему новобранцев, их обеспеченность питанием, обмундированием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты.Отметим, консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона находится по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 215/5. Граждане могут обратиться с вопросами, связанными с призывом ежедневно по будням с 9.00 до 19.00. Получить правовую помощь или сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» 8-(343)-254-01-66.