Свердловская область готовится к осеннему призыву
Общество
Фото: pervo.ru
Свердловская область готовится к осеннему призыву, стартующему 1 октября, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.
В военной прокуратуре рассказали, что в настоящее время изучается готовность комиссариатов к приему новобранцев, их обеспеченность питанием, обмундированием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
Отметим, консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона находится по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 215/5. Граждане могут обратиться с вопросами, связанными с призывом ежедневно по будням с 9.00 до 19.00. Получить правовую помощь или сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» 8-(343)-254-01-66.
В военной прокуратуре рассказали, что в настоящее время изучается готовность комиссариатов к приему новобранцев, их обеспеченность питанием, обмундированием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
Отметим, консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона находится по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 215/5. Граждане могут обратиться с вопросами, связанными с призывом ежедневно по будням с 9.00 до 19.00. Получить правовую помощь или сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» 8-(343)-254-01-66.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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