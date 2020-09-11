Екатеринбургский зоопарк отметит 90 лет праздничной программой

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Завтра, 18 сентября, Екатеринбургский зоопарк отметит юбилей 90 лет. Как сообщает пресс-служба зоопарка, начало праздничной программы запланировано на 9:40.В это время сотрудники зоопарка выйдут на площадь перед главным входом и исполнят танец. В 10:00 гости торжества и директор зоопарка Светлана Прилепина выступят с поздравительными речами. Затем, в 10:15, начнётся вручение подарков главным звёздам зоопарка: белым медведям Умке и Айне подарят ледяной торт, слонихе Даше – тыквенный торт, семейству львов – игрушку-оленя, белой тигрице Хинде – плюшевую игрушку и систему поддержания тропического климата.С 14:00 пройдут онлайн-трансляции кормлений животных:- 14:00 – Тыква для бегемота Евы;- 14:30 – Подарок для ягуаров;- 14:50 – Корзинка с сюрпризом для сурикат;- 15:00 – Набор для сна для лежебоки-Захара;- 15:30 – Полосатый обед для трубкозуба.