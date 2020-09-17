«Урал» проведёт в Екатеринбурге встречу с «Зенитом»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В предстоящую субботу, 19 сентября, свердловский футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Зенитом». Матч начнётся в 18:30.В настоящее время «Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в запасе 16 очков. «Урал» расположен на 11 месте с девятью очками.Отметим, после этой встречи свердловчане отправятся на выезд в Грозный, где 29 сентября проведут встречи с «Ахматом».