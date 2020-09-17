«Урал» проведёт в Екатеринбурге встречу с «Зенитом»
Общество
Фото: ФК «Урал»
В предстоящую субботу, 19 сентября, свердловский футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Зенитом». Матч начнётся в 18:30.
В настоящее время «Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в запасе 16 очков. «Урал» расположен на 11 месте с девятью очками.
Отметим, после этой встречи свердловчане отправятся на выезд в Грозный, где 29 сентября проведут встречи с «Ахматом».
В настоящее время «Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в запасе 16 очков. «Урал» расположен на 11 месте с девятью очками.
Отметим, после этой встречи свердловчане отправятся на выезд в Грозный, где 29 сентября проведут встречи с «Ахматом».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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