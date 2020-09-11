К концу недели в Свердловской области вернётся непогода
Общество
Фото: Катерина Якушева
В Свердловской области и Екатеринбурге к концу недели ожидается возвращение дождей. Об этом сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
В пятницу, 18 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +9...+14 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днём +12...+14 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В субботу, 19 сентября, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днём +13...+18 °С. Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днём +16...+18 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В воскресенье, 20 сентября, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +12...+17 °С. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днём +12...+14 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В пятницу, 18 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +9...+14 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днём +12...+14 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В субботу, 19 сентября, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днём +13...+18 °С. Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днём +16...+18 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В воскресенье, 20 сентября, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +12...+17 °С. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днём +12...+14 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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