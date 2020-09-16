В Екатеринбурге всю ночь устраняли последствия ливней

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на протяжении всей ночи городские службы благоустройства проводили работы по устранению последствий непогоды.Как ранее сообщали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в городе уже прочищено порядка 60 километров дождевой канализации и 1300 дождеприемных колодцев.Всего отремонтировано около 340 дождеприёмных колодцев, а также закрыто новыми крышками порядка 500 люков взамен украденных.