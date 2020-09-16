Трасса Екатеринбург-Челябинск станет четырёхполосной в 2022 году

09.32 Четверг, 17 сентября 2020
Общество
Фото: 74.RU
Трасса, соединяющая Екатеринбург и Челябинск, станет четырёхполосной в 2022 году. Сейчас на Среднем Урале завершается реконструкция дороги М-5 «Урал», после чего работы пройдут на территории Челябинской области.

Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко, в Свердловской области до конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5 протяжённостью почти 62 км будет приведён в нормативное состояние.

Там уже отремонтировали проезжую часть и семь развязок, а также организовали шесть разворотных петель и установили четыре надземных пешеходных перехода.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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