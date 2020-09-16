Трасса Екатеринбург-Челябинск станет четырёхполосной в 2022 году
Общество
Фото: 74.RU
Трасса, соединяющая Екатеринбург и Челябинск, станет четырёхполосной в 2022 году. Сейчас на Среднем Урале завершается реконструкция дороги М-5 «Урал», после чего работы пройдут на территории Челябинской области.
Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко, в Свердловской области до конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5 протяжённостью почти 62 км будет приведён в нормативное состояние.
Там уже отремонтировали проезжую часть и семь развязок, а также организовали шесть разворотных петель и установили четыре надземных пешеходных перехода.
Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко, в Свердловской области до конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5 протяжённостью почти 62 км будет приведён в нормативное состояние.
Там уже отремонтировали проезжую часть и семь развязок, а также организовали шесть разворотных петель и установили четыре надземных пешеходных перехода.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Завершен ремонт трассы М-5 «Урал» в Свердловской области
16 сентября 2020
16 сентября 2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение
09 сентября 2020
09 сентября 2020
На Среднем Урале семь человек отравились грибами
16 сентября 2020
16 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
19:51 В Свердловской области заблокировали 25 сайтов, на которых продавали снюсы, трудовые книжки и электроудочки
19:41 Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
19:51 В Свердловской области заблокировали 25 сайтов, на которых продавали снюсы, трудовые книжки и электроудочки
19:41 Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
18:22 Александр Филиппов стал председателем комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству
18:17 Вопросы развития микрорайона Красные Казармы стали основной темой на комитете по градостроительству
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
13:43
15/09Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
19:37
13/09На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей