Завершен ремонт трассы М-5 «Урал» в Свердловской области
Общество
Фото: bashinform.ru
На территории Свердловской области завершен ремонт трассы М-5 «Урал». За три года специалисты отремонтировали 60 километров дорожного полотна.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, трассу проинспектировали руководители строительных ведомств.
«Кроме ремонта проезжей части, капитально отремонтировано семь транспортных развязок, организовано шесть разворотных петель и оборудовано четыре надземных пешеходных перехода. Сейчас мы завершаем ремонт моста через реку Арамилка и ремонт путепровода на 178 километре. До конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5, проходящий через Свердловскую область, протяженностью почти 62 километра будет приведен в нормативное состояние», – рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.
Стоит отметить, что работы на трассе М-5 «Урал» продолжаются на территории Челябинской области. Планируется, что к концу 2022 года трасса между двумя регионами будет четырехполосной на всем протяжении.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, трассу проинспектировали руководители строительных ведомств.
«Кроме ремонта проезжей части, капитально отремонтировано семь транспортных развязок, организовано шесть разворотных петель и оборудовано четыре надземных пешеходных перехода. Сейчас мы завершаем ремонт моста через реку Арамилка и ремонт путепровода на 178 километре. До конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5, проходящий через Свердловскую область, протяженностью почти 62 километра будет приведен в нормативное состояние», – рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.
Стоит отметить, что работы на трассе М-5 «Урал» продолжаются на территории Челябинской области. Планируется, что к концу 2022 года трасса между двумя регионами будет четырехполосной на всем протяжении.
На трассе Екатеринбург – Курган ограничили транспортное движение
10 сентября 2020
10 сентября 2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение
09 сентября 2020
09 сентября 2020
Ремонт Драмтеатра в Екатеринбурге перенесли на 2021 год
08 сентября 2020
08 сентября 2020