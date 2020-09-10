Завершен ремонт трассы М-5 «Урал» в Свердловской области

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На территории Свердловской области завершен ремонт трассы М-5 «Урал». За три года специалисты отремонтировали 60 километров дорожного полотна.Как рассказали в департаменте информполитики региона, трассу проинспектировали руководители строительных ведомств.«Кроме ремонта проезжей части, капитально отремонтировано семь транспортных развязок, организовано шесть разворотных петель и оборудовано четыре надземных пешеходных перехода. Сейчас мы завершаем ремонт моста через реку Арамилка и ремонт путепровода на 178 километре. До конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5, проходящий через Свердловскую область, протяженностью почти 62 километра будет приведен в нормативное состояние», – рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.Стоит отметить, что работы на трассе М-5 «Урал» продолжаются на территории Челябинской области. Планируется, что к концу 2022 года трасса между двумя регионами будет четырехполосной на всем протяжении.