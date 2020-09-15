На Среднем Урале разберутся с огромными очередями в поликлиниках

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловские власти пообещали разобраться с огромными очередями в поликлиниках. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга.– Мы в курсе проблемы с очередями, и для нас это сигнал к действию. Так получилось из-за начала учебного года. Многие дети нуждаются в справках для школ, взрослые – для работы. В очередях повышен риск распространения инфекции. Вынесем этот вопрос на обсуждение с главными врачами больниц и поликлиник, – сказал Павел Креков.В региональном оперштабе также отметили повышенный уровень заболеваемости среди подростков в возрасте около 15 лет. Это связывают с началом учебного года.