На Среднем Урале разберутся с огромными очередями в поликлиниках
Общество
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»
Свердловские власти пообещали разобраться с огромными очередями в поликлиниках. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга.
– Мы в курсе проблемы с очередями, и для нас это сигнал к действию. Так получилось из-за начала учебного года. Многие дети нуждаются в справках для школ, взрослые – для работы. В очередях повышен риск распространения инфекции. Вынесем этот вопрос на обсуждение с главными врачами больниц и поликлиник, – сказал Павел Креков.
В региональном оперштабе также отметили повышенный уровень заболеваемости среди подростков в возрасте около 15 лет. Это связывают с началом учебного года.
– Мы в курсе проблемы с очередями, и для нас это сигнал к действию. Так получилось из-за начала учебного года. Многие дети нуждаются в справках для школ, взрослые – для работы. В очередях повышен риск распространения инфекции. Вынесем этот вопрос на обсуждение с главными врачами больниц и поликлиник, – сказал Павел Креков.
В региональном оперштабе также отметили повышенный уровень заболеваемости среди подростков в возрасте около 15 лет. Это связывают с началом учебного года.
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