В столице Урала начали подключать отопление

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала стартовал отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе ЕТК.Первыми тепло получат соцобъекты: детские сады, школы и больницы. Запуск системы теплоснабжения пройдет в два этапы. Первый этап начался сегодня и продлится до 22 сентября. За это время тепло подадут в дома, расположенные в центре, на ВИЗе, Сортировке, ЖБИ, микрорайонах Заречный, Синие Камни и других.Второй этап стартует 23 сентября и продлится также неделю. За этот период к отоплению подключат дома в микрорайоне Парковый, в Пионерском поселке, на Ботанике и в других частях города.Микрорайоны Вокзальный, Эльмаш, Уралмаш и Юго-Запал будут подключены к теплу частично на первом этапе, частично — на втором. В Академическом и Втузгородке работают локальные котельные.