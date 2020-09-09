В Екатеринбурге волонтеры разыскивают пенсионерку
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 74-летняя Маргарита Павловна Смирнова (Епифанова). Ее местонахождение неизвестно с 14 сентября.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи женщина была одета в куртку, бежевые брюки и коричневые ботинки. С собой у нее была черная сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Смирновой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи женщина была одета в куртку, бежевые брюки и коричневые ботинки. С собой у нее была черная сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Смирновой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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