В Екатеринбурге волонтеры разыскивают пенсионерку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 74-летняя Маргарита Павловна Смирнова (Епифанова). Ее местонахождение неизвестно с 14 сентября.Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы, короткая стрижка.На момент пропажи женщина была одета в куртку, бежевые брюки и коричневые ботинки. С собой у нее была черная сумка.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Смирновой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.