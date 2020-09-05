ФК «Урал» сыграет с «Волгой»
Общество
Фото: ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» готовится к игре с ульяновской Волгой в рамках Бетсити – Кубка России, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды.
«Игроки, которые получили большое количество игрового времени, вчера провели восстановительные процедуры. У второй части команды состоялась тренировка на «СКБ-Банк Арене». Полноценное занятие в полном составе «шмели» провели сегодня. Завтра запланирована предыгровая тренировка, а затем команда Юрия Матвеева отправится на кубковый матч», - сказали в пресс-службе.
Матч состоится 16 сентября в 19:00 по уральскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале TELESPORT.
«Игроки, которые получили большое количество игрового времени, вчера провели восстановительные процедуры. У второй части команды состоялась тренировка на «СКБ-Банк Арене». Полноценное занятие в полном составе «шмели» провели сегодня. Завтра запланирована предыгровая тренировка, а затем команда Юрия Матвеева отправится на кубковый матч», - сказали в пресс-службе.
Матч состоится 16 сентября в 19:00 по уральскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале TELESPORT.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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