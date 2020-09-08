Уральцы пройдут 180 километров на Симеоновском крестном ходе
Общество
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбургской митрополии завтра, 15 сентября, стартует традиционный Симеоновский крестный ход. Участники пройдут 180 километров от Алапаевска до Верхотурья за 10 дней, об этом сказали в пресс-службе Епархии уральской столицы.
Планируется, что 25 сентября, в день принесения мощей святого Симеона Верхотурского, крестоходцы придут в духовную столицу Урала.
В крестном ходе могут принять участие все желающие. Присоединиться к шествию они могут в любой точке пути.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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