В Свердловской области проведено 6209 исследований проб на коронавирус

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Свердловские медики за день провели 6209 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 6074 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 386 045 исследований, обследовано 1 306 171 человек.