На проспекте Ленина в Екатеринбурге изменили правила проезда
Общество
В Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Хохрякова изменили правила проезда, чтобы повысить пропускную способность проспекта.
Теперь, водителям при движении по проспекту в сторону Московской запрещено проезжать прямо с крайней право полосы. Новые установленные знаки позволяют осуществлять только правый поворот.
При движении по Ленина в сторону площади 1905 года водителям, наоборот, разрешили проезжать прямо с крайне левой полосы. Раньше здесь был разрешен только поворот налево.
Теперь, водителям при движении по проспекту в сторону Московской запрещено проезжать прямо с крайней право полосы. Новые установленные знаки позволяют осуществлять только правый поворот.
При движении по Ленина в сторону площади 1905 года водителям, наоборот, разрешили проезжать прямо с крайне левой полосы. Раньше здесь был разрешен только поворот налево.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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