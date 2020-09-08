На проспекте Ленина в Екатеринбурге изменили правила проезда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Хохрякова изменили правила проезда, чтобы повысить пропускную способность проспекта.Теперь, водителям при движении по проспекту в сторону Московской запрещено проезжать прямо с крайней право полосы. Новые установленные знаки позволяют осуществлять только правый поворот.При движении по Ленина в сторону площади 1905 года водителям, наоборот, разрешили проезжать прямо с крайне левой полосы. Раньше здесь был разрешен только поворот налево.