На стройплощадке в Екатеринбурге погиб рабочий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на стройплощадке по переулку Механический погиб стропальщик. По данному факту возбуждено уголовное дело.Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел 11 сентября. Работник поднимал поддоны с кирпичом на выносную площадку, установленную на одном из верхних этажей строящегося дома, и упал с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.– В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Истребована и анализируется документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда на данном строящемся объекте, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в СКР.