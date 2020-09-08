На стройплощадке в Екатеринбурге погиб рабочий
Общество
Фото: topdialog.ru
В Екатеринбурге на стройплощадке по переулку Механический погиб стропальщик. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел 11 сентября. Работник поднимал поддоны с кирпичом на выносную площадку, установленную на одном из верхних этажей строящегося дома, и упал с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
– В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Истребована и анализируется документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда на данном строящемся объекте, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в СКР.
Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел 11 сентября. Работник поднимал поддоны с кирпичом на выносную площадку, установленную на одном из верхних этажей строящегося дома, и упал с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
– В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Истребована и анализируется документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда на данном строящемся объекте, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в СКР.
На предприятии в Ревде работник получил смертельную травму
08 сентября 2020
08 сентября 2020
На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий упавший с высоты 25 этажа
13 сентября 2020
13 сентября 2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб мужчина
12 сентября 2020
12 сентября 2020