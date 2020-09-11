В столице Урала мама школьника запретила измерять ему температуру

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мама ученика школы №140 не позволила провести ему термометрию, так как не доверяет тепловизорам. Мальчику пришлось отправиться домой, сообщает Е1.— Я отказалась от медицинских вмешательств, согласия на них я не давала, я не доверяю тепловизорам. Директор мой отказ приняла, мы договорились, что мой ребенок будет посещать занятия, я буду приносить свой термометр. Когда мы пришли с ребенком на следующий день, я измерила ему температуру, отдала справки, что он здоров. Его в школу пропустили. А через несколько минут мне сообщили, что температуру у него измерили еще раз тепловизором, – рассказала мама школьника Наталья.После этого сообщения женщина попросила вернуть ребенка, а также попыталась сама пройти в школу. Маме мальчика не дали пройти и вызвали охрану. В результате женщину с сыном отпустили, однако Наталья не знает, как ей теперь быть. По словам матери, школьнику не успели даже выдать новые учебники.В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что разберутся в ситуации.