Началась регистрация на Ural Music Night
Общество
Фото: Ural Music Night
Сегодня, 14 сентября, началась регистрация на Ural Music Night. Фестиваль состоится в Екатеринбурге уже в эту пятницу.
Из-за пандемии коронавируса организаторам Ночи музыки-2020 пришлось ограничить количество возможных гостей до 50% от вместимости площадок. Чтобы попасть на выступление любимого музыканта, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля либо в официальном приложении.
– Самое важное в любом массовом событии – люди, их безопасность, комфорт и логистика. Каждая «Ночь музыки» – это не только сама музыка, это еще и множество дополнительных административных вопросов, связанных с обеспечением этих пунктов, – подчеркнула исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
В этом году также будет организована онлайн-трансляция с 10 площадок фестиваля. Кроме того, на всех площадках зрителям будут измерять температуру, выдавать маски и обрабатывать руки санитайзером.
Из-за пандемии коронавируса организаторам Ночи музыки-2020 пришлось ограничить количество возможных гостей до 50% от вместимости площадок. Чтобы попасть на выступление любимого музыканта, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля либо в официальном приложении.
– Самое важное в любом массовом событии – люди, их безопасность, комфорт и логистика. Каждая «Ночь музыки» – это не только сама музыка, это еще и множество дополнительных административных вопросов, связанных с обеспечением этих пунктов, – подчеркнула исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
В этом году также будет организована онлайн-трансляция с 10 площадок фестиваля. Кроме того, на всех площадках зрителям будут измерять температуру, выдавать маски и обрабатывать руки санитайзером.
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