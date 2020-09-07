На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале за сутки выявили 129 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 27 048 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+74), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Березовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верх-Нейвинского, Кировграда, Первоуральска, Шалинского городского округа, Нижнесергинского района, Ревды, Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Талицкого и Пышминского городских округов.Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. 361 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписан 61 человек. Всего врачи вылечили уже 20 784 пациента.Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 524.