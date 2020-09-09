Отец Сергий устроил крестный бег вокруг Среднеуральского монастыря

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Опальный, а ныне и вовсе отлучённый от церкви отец Сергий, вместе со своими соратниками устроил крестный бег вокруг Среднеуральского женского монастыря. Видео забега под заголовком «Бегом в Царствие небесное». опубликовал на своем YouTube-канале представитель Сергия Всеволод Могучев.На ролике видно, что Сергий, вместе с оставшимися в монастыре монахами и несколькими десятками своих сторонников выходят из обители и отправляются в крестный ход. Когда путь пролегал по лесу, неожиданно все побежали. Участники столь необычного крестного хода несколько раз переходили с бега на шаг и обратно. По возвращению в монастырь, собравшиеся исполнили несколько песнопений.Крестный забег Николая Романова сравнивается с крестным ходом митрополита Кирилла, который тот провел 13 сентября в день памяти о перенесении мощей святых Петра и Февронии Муромских.