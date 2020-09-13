СК устроил проверку по факту аварийной посадки самолета в Екатеринбурге
Общество
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Следственный комитет устроил проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Кольцово. Ранее мы писали, что у воздушного судна отказал двигатель.
«По предварительным данным, 13 сентября 2020 года в 15 часов 13 минут по местному времени из аэропорта «Кольцово» города Екатеринбурга произвело взлет воздушное судно «Airbus A 319», выполняющее рейс по маршруту «Екатеринбург-Москва». После взлета сработал датчик отказа двигателя, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 123 человека, из них 5 членов экипажа. В 16 часов 20 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту «Кольцово». Пассажиры и члены экипажа не пострадали», - рассказали в Следственном комитете.
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.