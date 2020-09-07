В Екатеринбурге приземлился самолет с отказавшим двигателем

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании S7 с отказавшим двигателем. В ходе происшествия никто не пострадал.«Рейс S7-1174 Екатеринбург — Москва вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – цитирует портал Е1 пресс-службу аэропорта Кольцово.