В Екатеринбурге появился новый маршрут по стрит-артам

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице запущен новый прогулочный маршрут по стрит-артам. В течение двух часов екатеринбуржцы могут пройти 9-километровый маршрут и увидеть 29 работ уличных художников.Арт-линию создал портал Яндекс.Карты совместно с фестивалем «Стенография». Она проведена по аналогии с другими пешеходными маршрутами Екатеринбурга – красной и синей.«В Екатеринбурге много работ уличных художников. Они создавались в разное время, и найти их иногда можно, только воспользовавшись советами знатоков или даже самих художников», — отмечают Яндекс.Карты.