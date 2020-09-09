В Екатеринбурге появился новый маршрут по стрит-артам
Общество
Фото: Яндекс.Карты
В уральской столице запущен новый прогулочный маршрут по стрит-артам. В течение двух часов екатеринбуржцы могут пройти 9-километровый маршрут и увидеть 29 работ уличных художников.
Арт-линию создал портал Яндекс.Карты совместно с фестивалем «Стенография». Она проведена по аналогии с другими пешеходными маршрутами Екатеринбурга – красной и синей.
«В Екатеринбурге много работ уличных художников. Они создавались в разное время, и найти их иногда можно, только воспользовавшись советами знатоков или даже самих художников», — отмечают Яндекс.Карты.
Арт-линию создал портал Яндекс.Карты совместно с фестивалем «Стенография». Она проведена по аналогии с другими пешеходными маршрутами Екатеринбурга – красной и синей.
«В Екатеринбурге много работ уличных художников. Они создавались в разное время, и найти их иногда можно, только воспользовавшись советами знатоков или даже самих художников», — отмечают Яндекс.Карты.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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