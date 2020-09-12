В Екатеринбурге потушили пожар в здании Ростехнадзора
Общество
В Екатеринбурге завершилось тушение кровли в здании Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По официальным данным, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. «Горел утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.
Для тушения здания ведомства на месте происшествия был развернут штаб пожаротушения.
Работы на месте происшествия завершились в 16:41 по местному времени. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
По официальным данным, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. «Горел утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.
Для тушения здания ведомства на месте происшествия был развернут штаб пожаротушения.
Работы на месте происшествия завершились в 16:41 по местному времени. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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