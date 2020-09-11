В Екатеринбурге погибла выпавшая из окна многоэтажки девушка
Общество
Фото: «Инцидент Екатеринбург»/вКонтакте
В Екатеринбурге на улице Раевского,6 погибла, упав на крышу входной группы подъезда, выпавшая из окна многоэтажки девушка.
Как сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте, пострадавшая погибла на месте до приезда медиков. С какого этажа упала погибшая не сообщается.
На момент публикации комментарий от СКР по Свердловской области получить не удалось. «Вечерние ведомости» следят за развитием событий.
Как сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте, пострадавшая погибла на месте до приезда медиков. С какого этажа упала погибшая не сообщается.
На момент публикации комментарий от СКР по Свердловской области получить не удалось. «Вечерние ведомости» следят за развитием событий.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге случилось ДТП с участием танка и Газели
11 сентября 2020
11 сентября 2020
В аварии в Екатеринбурге пострадала мотоциклистка
06 сентября 2020
06 сентября 2020
Площадь пожара в здании Ростехнадзора в Екатеринбурге выросла до 700 квадратных метров
12 сентября 2020
12 сентября 2020
КАМАЗ протаранил иномарку в Нижнем Тагиле
04 сентября 2020
04 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13
11/09Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
15:37
8/09В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом