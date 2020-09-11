В Екатеринбурге погибла выпавшая из окна многоэтажки девушка

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Раевского,6 погибла, упав на крышу входной группы подъезда, выпавшая из окна многоэтажки девушка.Как сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте, пострадавшая погибла на месте до приезда медиков. С какого этажа упала погибшая не сообщается.На момент публикации комментарий от СКР по Свердловской области получить не удалось. «Вечерние ведомости» следят за развитием событий.