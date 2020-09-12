Площадь пожара в здании Ростехнадзора в Екатеринбурге выросла до 700 квадратных метров
Общество
В Екатеринбурге спасатели продолжают тушить кровлю здания Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. На данный момент с огнем борются 57 спасателей и 17 единиц техники.
Напомним, кровля ведомства загорелась в 12:47 поместному времени. К 15:00 по местному времени площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.
Работы на месте происшествия продолжаются. «Вечерние ведомости» следят за развитием событий.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. На данный момент с огнем борются 57 спасателей и 17 единиц техники.
Напомним, кровля ведомства загорелась в 12:47 поместному времени. К 15:00 по местному времени площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.
Работы на месте происшествия продолжаются. «Вечерние ведомости» следят за развитием событий.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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