Екатеринбург приобретет 780 тысяч единиц вакцины от гриппа
Общество
Фото: пресс-служба ЕГД
Уральская столица закупит 780 тысяч единиц вакцины от гриппа, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбурга.
От сезонного гриппа все желающие смогут привиться в поликлиниках по месту жительства и частных организациях.
Напомним, ранее мы писали, что от гриппа массово привились сотрудники администрации Орджоникидзевского района.
От сезонного гриппа все желающие смогут привиться в поликлиниках по месту жительства и частных организациях.
Напомним, ранее мы писали, что от гриппа массово привились сотрудники администрации Орджоникидзевского района.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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