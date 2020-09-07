В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга массово привились от гриппа
Общество
Работники Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга привились от гриппа, общая вакцинация сотрудников заняла около двух часов. Всего прививки сделали более сотни человек. В числе первых – глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
«Мы всегда внимательно следим за здоровьем наших работников. Буквально накануне все прошли диспансеризацию. Я еще раз обращаюсь к жителям Орджоникидзевского района: пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и всегда следуйте рекомендациям врачей!», – заявил Роман Кравченко.
Напомним, осень – время всеобщей профилактики гриппа. Сделайте прививку в поликлинике по месту жительства.
«Мы всегда внимательно следим за здоровьем наших работников. Буквально накануне все прошли диспансеризацию. Я еще раз обращаюсь к жителям Орджоникидзевского района: пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и всегда следуйте рекомендациям врачей!», – заявил Роман Кравченко.
Напомним, осень – время всеобщей профилактики гриппа. Сделайте прививку в поликлинике по месту жительства.
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