В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга массово привились от гриппа

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Работники Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга привились от гриппа, общая вакцинация сотрудников заняла около двух часов. Всего прививки сделали более сотни человек. В числе первых – глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.«Мы всегда внимательно следим за здоровьем наших работников. Буквально накануне все прошли диспансеризацию. Я еще раз обращаюсь к жителям Орджоникидзевского района: пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и всегда следуйте рекомендациям врачей!», – заявил Роман Кравченко.Напомним, осень – время всеобщей профилактики гриппа. Сделайте прививку в поликлинике по месту жительства.