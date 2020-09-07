В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга массово привились от гриппа

13.01 Пятница, 11 сентября 2020
Общество
Работники Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга привились от гриппа, общая вакцинация сотрудников заняла около двух часов. Всего прививки сделали более сотни человек. В числе первых – глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

«Мы всегда внимательно следим за здоровьем наших работников. Буквально накануне все прошли диспансеризацию. Я еще раз обращаюсь к жителям Орджоникидзевского района: пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и всегда следуйте рекомендациям врачей!», – заявил Роман Кравченко.



Напомним, осень – время всеобщей профилактики гриппа. Сделайте прививку в поликлинике по месту жительства.
© Вечерние ведомости
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1 комментарий
надежда
Добавил надежда
Сегодня, 15:28
0
Где мобильные прививочные пункты? никто в поликлинику не пойдёт прививаться,там пока опасно!

«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»

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