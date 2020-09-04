Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца БМВ за долг в миллион рублей
Общество
Фото: ГУФССП России по Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы Ленинского районного отделения арестовали у должника БМВ X5 за долг в размере миллиона рублей, об этом рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.
В суд на должника пожаловались сотрудники банка. Они сообщили, что 47-летний должник взял у них кредит на крупную сумму и не рассчитался.
Приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль, однако местонахождение иномарки было неизвестно. Машина была объявлена в розыск.
«Судебным приставам, осуществляющим функции розыска, выяснить местонахождение автомобиля удалось лишь проследив за должником от его места работы. Он предусмотрительно оставлял транспортное средство у соседнего дома», – сказали в ГУФССП.
Иномарку передали на хранение банку с последующей оценкой и реализацией.
В суд на должника пожаловались сотрудники банка. Они сообщили, что 47-летний должник взял у них кредит на крупную сумму и не рассчитался.
Приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль, однако местонахождение иномарки было неизвестно. Машина была объявлена в розыск.
«Судебным приставам, осуществляющим функции розыска, выяснить местонахождение автомобиля удалось лишь проследив за должником от его места работы. Он предусмотрительно оставлял транспортное средство у соседнего дома», – сказали в ГУФССП.
Иномарку передали на хранение банку с последующей оценкой и реализацией.
Житель Екатеринбурга лишился Mercedes из-за полумиллионных долгов
04 сентября 2020
04 сентября 2020
В столице Урала пропал 59-летний мужчина
09 сентября 2020
09 сентября 2020
В Екатеринбурге пропал подросток
04 сентября 2020
04 сентября 2020