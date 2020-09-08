В Екатеринбурге создали штаб для мониторинга подачи отопления
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге создали штаб, который будет проводить ежедневный мониторинг подачи тепла. Такое решение было принято на заседании по вопросам подготовки города к отопительному сезону.
В первую очередь, будет организовано наблюдение за подачей отопления в учреждения социальной сферы: детски сады, школы и больницы. Штаб начнет работу уже со следующей недели.
Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге начнется уже с 15 сентября. Ранее мы публиковали график подачи тепла.
В первую очередь, будет организовано наблюдение за подачей отопления в учреждения социальной сферы: детски сады, школы и больницы. Штаб начнет работу уже со следующей недели.
Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге начнется уже с 15 сентября. Ранее мы публиковали график подачи тепла.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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