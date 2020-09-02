В Асбесте сгорел автомобиль
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Асбесте сгорел до тла автомобиль «Ваз-2115».
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:54 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:54 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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