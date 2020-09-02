В Асбесте сгорел автомобиль

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Асбесте сгорел до тла автомобиль «Ваз-2115».Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:54 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.